“Uma nação em declínio”: Trump publica novo vídeo com imagens antigas de campanha eleitoral após buscas do FBI

Vídeo começa com Donald Trump a anunciar que América é "uma nação em declínio".

Horas depois de revelar que o FBI realizou buscas na sua residência em Mar-a-Lago, Florida, Donald Trump publicou um novo vídeo com imagens da anterior campanha eleitoral na sua rede Truth Social, avivando rumores de que se prepara para anunciar a recandidatura à presidência.

O vídeo, com a duração de quase quatro minutos, começa a preto e branco com sons de trovoada e a voz do ex-presidente a anunciar que a América é "uma nação em declínio".

Trump elenca o que diz serem os problemas e falhanços do país e o vídeo passa depois a cores, com uma mensagem de otimismo porque "em breve, teremos grandeza outra vez".