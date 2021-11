Uma pessoa morreu num acidente na Ponte 25 de Abril esta madrugada de domingo

Quatro pessoas ficaram gravemente feridas.

Uma pessoa morreu e quatro ficaram gravemente feridas num acidente na madrugada deste domingo na ponte 25 de abril, em Lisboa.Duas pessoas estão internadas no Hospital de S. José em Lisboa e outras duas no Hospital Garcia da Orta, também em Lisboa.A única vítima mortal morreu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.Quatro viaturas ligeiras estiveram envolvidas na ocorrência.O trânsito esteve condicionado no sentido Lisboa-Almada até às 5h da manhã.