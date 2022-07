"Uma tragédia que toca o coração": Irmãos de Fafe foram a enterrar

O rosto de Carlos Moreira espelhava este sábado uma dor desmedida. Amparado por familiares, seguia atrás dos caixões do filhos, Arlindo, de 17 anos, e José, de 24. Foi o único sobrevivente do acidente ocorrido na quinta-feira na A52, em Zamora, Espanha. Apesar de bastante debilitado conseguiu despedir-se dos filhos, que foram a enterrar na Queimadela, em Fafe.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã