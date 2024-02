"Uma verdadeira aberração": Cartaz da Semana Santa com Jesus seminu gera críticas

Debate sobre a obra chegou à política. Autor defende-se e mostra-se impressionado com polémica.

O cartaz da Semana Santa de Sevilha em 2024, uma pintura de Jesus Cristo, seminu, com apenas um pano a tapar as partes íntimas, despertou muitas críticas no seio da comunidade espanhola.A imagem de um Cristo, segundo o autor, "jovem e belo" apresentada no sábado não deixou ninguém indiferente. "Não percebo a polémica, pintei um quadro com respeito e fiquei surpreendido com a reação", disse o pintor Salustiano ao El País.O Instituto de Política Social espanhol mostrou-se contra o cartaz e pediu que seja removido de imediato. "Consideramos uma ofensa grave. Uma verdadeira aberração".Os comentários nas redes sociais questionavam a sexualidade marcada na obra. Os críticos, depois do coletivo LGBTQI+ ter reivindicado o desenho, defenderam que a figura não era representativa da Semana Santa local."Salustiano fez um desenho que pode gostar mais ou menos, mas pessoalmente parece-me desrespeitoso e blasfemo", disse um utilizador do X.Entretano, foi lançada uma petição, que já conta com mais de 12 mil assinaturas, a pedir a retirada imediata do cartaz. "Não representa a Fé, os valores cristãos, a tradição e o fervor religioso da cidade", defendem os autores.A polémica em torno do cartaz católico saltou da esfera das redes sociais para o mundo político. O partido de extrema-direita VOX foi o mais crítico da pintura."É regra essencial da arte sacro, segundo a nossa tradição, que mova a devoção e a fé, e não que sirva de referências para ideologias modernas que querem mudar radicalmente a tradição", disse a porta-voz do partido no Ajuntamento de Sevilha.O secretário-geral do PSOE na Andaluzia criticou as ofensas "homofóbicas" dirigidas após a revelação do cartaz."Andaluzia é de todos. As palavras homofóbicas e de ódio nas opiniões sobre o cartaz são intoleráveis. Andaluzia é tradição e modernidade, mas o debate entre a essência e a liberdade artística tem que ser feita com respeito", disse Juan Espadas.O pintor sevilhano disse que "pensou em representar Jesus prostrado", mas mudou de ideias. "O meu trabalho sempre se posicionou no lado mais sereno e iluminado da vida.""Tinha 12 anos quando o meu irmão morreu. A minha mãe pediu-me para entrar em casa, onde estava o corpo dele, para me despedir. Estava chocado, mas quando vi a cara dele e o seu gesto sereno de mãos cruzadas no peito fiquei comovido."A Semana Santa, que se celebra entre 24 e 31 de março, leva a Sevilha milhares de turistas todos os anos. A festividade católica celebra a morte e ressurreição de Jesus Cristo.