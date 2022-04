União Europeia fará "todo o possível" para que Kiev "ganhe a guerra"

Presidente do Conselho Europeu visitou capital ucraniana e disse que Putin "não conseguirá dividir" a UE.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, assegurou esta quarta-feira, numa visita a Kiev, que a União Europeia fará "tudo o que for possível" para que a Ucrânia "ganhe a guerra contra a Rússia".

"Não estão sós, estamos convosco e faremos tudo o que nos for possível para vos apoiar e fazer com que a Ucrânia ganhe a guerra", declarou Michel numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.





Na sua primeira deslocação à capital ucraniana desde o início da invasão russa de 24 de fevereiro, o presidente do Conselho Europeu também assinalou que o Presidente russo Vladimir Putin "não conseguirá dividir" a UE.