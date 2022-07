Unidade Móvel inaugurada pela PSP no Porto durante a tarde avaria horas depois

Carrinha terá ficado sem energia e foi rebocada.

A Unidade Móvel que a PSP inaugurou esta quinta-feira à tarde, no Porto , avariou ao início da noite.Segundo apurou oa carrinha terá ficado sem energia e foi rebocada.A Unidade Móvel ia ser colocada na Praça Gomes Teixeira para receber denúncias e facilitar o contacto da população com a polícia, durante o período da tarde e da noite.A carrinha passaria por cinco pontos movimentados da cidade, incluindo a Praça da Batalha e a Estação da Trindade. A equipa conta com entre oito e dez agentes.