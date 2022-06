Urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta vão estar encerradas esta noite

O Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai encerrar as urgências de

Ginecologia e Obstetrícia entre as 20h00 desta terça-feira e as 08h00 de quarta-feira. A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo alerta que nos próximos dias ainda poderão existir limitações nos serviços de urgência, havendo necessidade de deslocação para outras unidades hospitalares da região.





As grávidas que sejam utentes do Hospital Garcia de Orta serão encaminhadas para outras unidades da rede, nomeadamente para o Centro Hospitalar de Setúbal (CHS) e para o Centro Hospitalar Barreiro Montijo (CHBM), bem como para as maternidades da cidade de Lisboa.

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) informou ainda que, entre o dia 10 e 13 de junho, foram realizados 250 partos nas maternidades da Região de Lisboa e Vale do Tejo, o que comprova que as unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) estão funcionais.