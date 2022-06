“Usam a minha imagem para enganar as pessoas”: Médico dos famosos lesado em crime de burla

Fernando Póvoas viu a sua imagem ser usada para a divulgação de um produto para emagrecimento que promete verdadeiros milagres: a perda de até 25 quilos num mês. Indignado e preocupado com as repercussões do esquema, o ‘médico dos famosos’ prontificou-se a fazer queixa na polícia.Saiba mais em Correio da Manhã.