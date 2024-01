Utentes esperam por vaga no internamento nos corredores do Hospital de Penafiel

Falta de espaço é o maior problema, numa fase de maior afluência à urgência devido a infeções respiratórias.

A falta de camas para internamento continua a ser um dos principais problemas do Hospital Padre Américo, em Penafiel. Até meio da manhã desta terça-feira estavam internados na urgência, a aguardar por uma cama, 53 pessoas. Esperavam em macas, espalhadas pelos corredores da unidade hospitalar.Nesta unidade, que serve mais de meio milhão de pessoas, a falta de espaço tem sido o maior problema, nesta fase de maior afluência à urgência devido a infeções respiratórias.No mesmo período, no Hospital de São João, no Porto, por exemplo, estavam internados 20 utentes no serviço de urgência - alguns tiveram de esperar longas horas por uma vaga no internamento. Já no Hospital de Braga havia na manhã desta terça-feira 32 internados na urgência, num cenário de "muita afluência", que os profissionais de saúde descrevem como "o fim do mundo".Situação mais pacífica viveu-se na madrugada e na manhã desta terça-feira no Hospital de Guimarães com 9 pessoas internadas – 5 em Medicina Interna (três das quais encaminhadas para outras unidades) e 4 a aguardar vaga para cirurgia.