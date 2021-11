Vaca cai para cima de telhado em Barcelos

Animal terá caido de um terreno superior para o telhado da moradia.

Duas equipas de resgate dos bombeiros de Viatodos e Famalicenses estão desde as 14h30 empenhados no salvamento de uma vaca que caiu no telhado de uma casa, em Carreira, Barcelos. Os soldados da paz estão a tentar, com recurso a uma grua, retirar o animal do telhado da moradia.

O alerta foi dado pelas 14h30, para a rua de Santo António, naquela freguesia do concelho de Barcelos. Ao que tudo indica, o animal terá caido de um terreno superior para o telhado da moradia. A primeira equipa de Bombeiros a sair para o local com um carro de desencarceramento, acabou por ter que pedir auxílio, tendo sido mobilizados para o local os bombeiros Famalicenses com uma grua.