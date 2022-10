Vaca morre atropelada na A23. Acidente causou quatro feridos

Uma das vias da autoestrada acabou por ficar cortada, no sentido norte-sul.

Uma vaca foi este domingo atropelada ao quilómetro 137 da A23 na zona de Lordosa, em Castelo Branco. Uma das vias da autoestrada acabou por ficar cortada, no sentido norte-sul.



O carro não conseguiu evitar o abalroamento do animal, tendo depois uma segunda viatura, que seguia atrás, colidido e capotado. Os ocupantes, uma mulher de 57 anos e um homem de 70, ficaram feridos e tiveram ser hospitalizados.





Os dois ocupantes da primeira viatura envolvida no acidente foram assistidos no local e recusaram ir ao hospital.O alerta foi dado às 22h01. No local estiveram os bombeiros de Castelo Branco, o INEM, elementos da concessionaria da auto-estrada e a GNR, que investiga as causas do acidente. No total estiveram duas dezenas de operacionais.

A via da esquerda permaneceu várias horas cortada à circulação para reboque dos carros acidentados e remoção do cadáver da vaca.