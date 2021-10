Vacina da Pfizer contra a Covid-19 com mais de 90% de eficácia em crianças entre os 5 e os 11 anos

A

vacina contra a Covid-19

do consórcio Pfizer/BioNTech mostrou 90,7% de eficácia contra o coronavírus num ensaio clínico com crianças de 5 a 11 anos, disse a farmacêutica norte-americana esta sexta-feira, citada pela Reuters.No estudo, em que participaram cerca de duas mil crianças, houve três casos de Covid-19 entre o grupo que recebeu a vacina e 16 casos no outro grupo.

O ensaio clínico da Pfizer não foi projetado para medir a eficácia contra o vírus, mas para comparar a quantidade de anticorpos neutralizantes induzidos pela vacina em crianças. Com base nos resultados, os laboratórios anunciaram no mês passado que a vacina foi eficaz ao induzir uma resposta imune nas crianças.