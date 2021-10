Vacinas contra a Covid-19 e contra a gripe aplicadas em simultâneo uma em cada braço

As vacinas contra a Covid-19 e contra a gripe serão aplicadas uma em cada braço, a primeira no deltoide esquerdo (abaixo do ombro) e a segunda no mesmo músculo mas do lado direito, determina a Direção-Geral da Saúde (DGS), numa norma atualizada este sábado. A autoridade de saúde nacional admite, contudo, a possibilidade de serem aplicadas noutras partes do corpo. “Os músculos alternativos são os das coxas, não devendo ser realizada a administração nos glúteos [nádegas]”, lê-se no documento.Leia a notícia completa no Correio da Manhã