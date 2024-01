Vai ser proibida a venda de álcool para o exterior em algumas zonas de Lisboa depois das 23h00

Esta medida faz parte de um conjunto de alterações que a Câmara está a preparar no âmbito da revisão do regulamento de horários de estabelecimentos comerciais de Lisboa.

A Câmara Municipal de Lisboa deverá poder decretar a proibição de venda de bebidas alcoólicas para o exterior de alguns estabelecimentos comerciais, evitando o consumo na via pública e os problemas relacionados com a excessiva concentração de pessoas, avança o Público."A restrição de venda de bebidas alcoólicas, a partir das 23h, para consumo na rua, por parte de estabelecimentos situados em certas zonas, escolhidas pelo seu potencial de perturbação da ordem pública, foi anunciada pelo pelo vereador Diogo Moura (CDS-PP), responsável pelo pelouro das atividades económicas, numa recente reunião descentralizada da Câmara de Lisboa", acrescenta o jornal.Esta medida faz parte de um conjunto de alterações que a Câmara está a preparar no âmbito da revisão do regulamento de horários de estabelecimentos comerciais de Lisboa.O documento deverá ser apresentado até ao final deste mês em reunião de vereação e depois entrará em consulta pública. Estão também previstas normas mais restritivas quanto ao ruído e a proibição de luzes viradas para a rua.