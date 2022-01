Vai votar? Saiba aqui onde o pode fazer

Mais de 10 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro são este domingo chamados às urnas para escolher a constituição da Assembleia da República na próxima legislatura e de onde sairá o novo Governo.Para saber onde pode votar basta aceder ao site www.recenseamento.mai.gov.pt ou enviar(escrevendo RE espaço nº de BI ou CC espaço Data de Nascimento no molde AAAAMMDD).

Em alternativa pode dirigir-se à