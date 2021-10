"Vão chamar pedófilo à p***": Padre de Viseu que trocou mensagens com adolescente quebra silêncio

Luís Miguel, o padre de 46 anos que trocou mensagens escritas de cariz sexual com um menor e que por isso está a ser investigado pelo Ministério Público, não aguentou e manifestou-se nas redes sociais para dizer ao Mundo que não é pedófilo. “Apetecia dizer em bom português: vão chamar pedófilo à p*** que os pariu... mas sou educado, sempre fui e serei... e serei sereníssimo como a República de Veneza”, escreveu na sua página pessoal de Facebook, contrariando as indicações da sua defesa de que ficaria em silêncio.Leia a notícia completa no Correio da Manhã