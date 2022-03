Vão ser entregues mais 2.700 mísseis antiaéreos pela Alemanha à Ucrânia

Mísseis são de fabrico soviético e provenientes dos 'stocks' das forças armadas da antiga República Democrática da Alemanha.

A Alemanha decidiu entregar mais 2.700 mísseis antiaéreos à Ucrânia, disse esta quinta-feira uma fonte governamental alemã.

O Governo alemão "aprovou um apoio suplementar à Ucrânia", disse a fonte, citada pela agência de notícias France-Presse, numa referência aos mísseis do tipo STRELA.





Estes mísseis são de fabrico soviético e provenientes dos 'stocks' das forças armadas da antiga República Democrática da Alemanha (RDA, comunista) e integrados no armamento do exército alemão, na sequência da reunificação do país, em 1990.