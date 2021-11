Variante Omicron da Covid-19 detetada no Reino Unido

Há dois casos já em isolamento.

Foram detetados mais dois casos da variante Omicron da Covid-19, desta vez no Reino Unido.



A informação foi avançada pelo secretário de saúde, citado pela Sky News.



Sajid Javid revelou que serão realizados testes nas áreas onde foram detetadas as infeções, nomeadamente em Chelmsford e em Nottingham.

Os casos encontram-se já em isolamento.



É o segundo país a confirmar a existência de casos da nova estirpe, depois da primeira infeção ter sido detetada na Bélgica. Também a Alemanha anunciou este sábado a deteção de um caso suspeito, um passageiro que tinha viajado a partir de África do Sul com destino aquelepaís europeu.



O secretário da saúde do Reino Unido, Sajid Javid, anunciou que mais quatro países vão ser adicionados à 'lista vermelha' do Reino Unido - Angola, Malai, Moçambique e a Zâmbia.



Em atualização