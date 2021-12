Variante Ómicron e gripe são bastante fáceis de confundir

A nova variante Ómicron da covid-19 já se propagou em mais de 70 países e apesar de ser mais contagiosa, esta variante provoca sintomas mais leves, conforme adianta um estudo realizado em Hong Kong.

De acordo com Angelique Coetzee, Presidente da Associação Médica sul-africana, os doentes diagnosticados com ómicron não costumam apresentar perda de paladar ou olfato, nariz entupido ou febres altas, sintomas comuns da Covid-19. A informação é revelada pelo jornal

Tim Spector, diretor da aplicação ZOE Covid no Reino Unido adianta que os pacientes infetados com ómicron costumam apresentar dores de garganta, cansaço, corrimento nasal e espirros. Estes sintomas podem facilmente ser confundidos com os de uma gripe.A semelhança dos sintomas pode tornar difícil distinguir se está com uma gripe ou infetado com Covid-19. Por isso, Spector recomenda que sejam testadas todas as pessoas que apresentem estes sintomas, de forma a tentar travar a disseminação do vírus.