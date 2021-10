Pelo menos quatro feridos em tiroteio numa escola do Texas nos EUA. Jovem atirador já foi detido

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, três com gravidade, num tiroteio numa escola secundária em Arlington, no Texas, EUA.



A informação foi confirmada pela Mansfield ISD Police à CNN. A polícia já deteve o principal suspeito do tiroteio na Timberview High School, perto da cidade de Dallas, depois de ter montado uma operação de caça ao homem. Timothy Simpkins, de 18 anos, encontra-se sob custódia policial, revelou um agente do Departamento de Polícia de Arlington, Kevin Kolbye. O jovem será acusado de três acusações de agressão agravada com uso de arma.