Veículo atropela multidão em Berlim e provoca pelo menos 1 morto e 30 feridos

Pelo menos uma pessoa morreu e 30 ficaram feridas depois de um veículo ter investido contra uma multidão em Berlim, na Alemanha. Depois de atropelar os peões, o veículo foi embater na montra de um estabelecimento comercial junto à avenida Kurfürstendamm.

De acordo com as autoridades alemãs, citadas pela

, o condutor já foi detido.

"Acredita-se que um homem tenha atropelado um grupo de pessoas. Ainda não se sabe se foi um acidente ou um ato deliberado", disse a polícia.

"Estamos atualmente no local com cerca de 130 veículos de emergência", acrescentou a polícia, destacando que entre as vítimas estão cinco em estado grave, correndo risco de vida.Segundo o jornal BZ, o veículo é da marca Renault e cinzento. "O veículo, um carro pequeno, foi guardado no local", avançaram as autoridades.A zona onde ocorreu o atropelamento é próxima da Breitscheidplatz, a praça onde em dezembro de 2016 o extremista islâmico Anis Amari, de origem tunisina, conduziu deliberadamente um camião roubado contra um mercado de Natal tendo provocado a morte de 13 pessoas de várias nacionalidades.Em atualização