As imagens do acidente de avião onde Marília Mendonça morreu

Piloto e o copiloto da avioneta, assessor da artista e o produtor Henrique Ribeiro também morreram no acidente.

Marília Mendonça, ícone da música brasileira, morreu esta sexta-feira, aos 26 anos, num acidente de aviação em Minas Gerais, no Brasil. Lembrada por temas como "Infiel" e "Eu sei de cor", a compositora ganhou grande destaque no mundo da música. Deixa um filho, Léo, que completa dois anos em dezembro.

