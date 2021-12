Veja o calendário de vacinação da Covid-19 para crianças entre os 5 e os 11 anos

Administração de doses nesta faixa etária arranca no próximo fim de semana.

As crianças da faixa etária dos 5 aos 11 anos começam a ser vacinadas no próximo fim de semana, 18 e 19. O autoagendamento está disponível a partir da próxima segunda-feira e nos dias em que decorre a vacinação das crianças não há administração de vacinas aos adultos. Nos próximos três meses vão ser administradas quase 1,3 milhões de vacinas às mais de 643 mil crianças destas idades – a segunda dose será administrada entre 5 de fevereiro e 13 de março.

O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, que justificou a vacinação dos mais novos: "Hoje defendemos o nosso futuro." Já a diretora-geral da Saúde explicou que a decisão de vacinar os mais novos deve-se aos "benefícios diretos e físicos", como proteger da infeção e de casos mais graves da doença, mas também aos benefícios relacionados com outras vertentes da "saúde psíquica, vida social, aspetos cognitivos e de aprendizagens". Graça Freitas explicou que o referencial das escolas poderá ser alterado em função da evolução da vacinação. "Uma criança vacinada poderá não ser considerada de alto risco. Vamos avaliar. A vacinação pode modelar os períodos de isolamento, tornando-os mais curtos", frisou.

Enquanto decorria a conferência de imprensa no Ministério da Saúde, a DGS publicou o Parecer da Comissão Técnica de Vacinação, pois "existe um pedido da sociedade que quer conhecer esse parecer", nas palavras de Graça Freitas. No documento, é referido que deve existir um intervalo de 14 dias entre a administração da vacina contra a Covid-19 e de outras vacinas do Programa Nacional de Vacinação ou outras vacinas administradas nestas faixas etárias, e que as crianças que após a 1ª dose completem 12 anos devem receber a 2ª dose da mesma vacina pediátrica.

O Coordenador do Núcleo de Coordenação do Plano de Vacinação contra a Covid-19, coronel Carlos Penha-Gonçalves, afirmou que os centros de vacinação vão ter um "ambiente mais acolhedor" para receber as crianças e os pais.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, garantiu que as crianças que não sejam vacinadas não sofrerão quaisquer sanções. "Ninguém proíbe uma criança não vacinada contra o sarampo de entrar onde quer que seja", exemplificou.

Desde o início da pandemia, segundo o Parecer da Comissão Técnica de Vacinação, registaram-se 69 773 casos de infeção na faixa dos 5-11 anos, ou seja, 10,8% desta população. Houve 196 hospitalizações.

O parecer que o grupo de peritos de pediatria e saúde infantil enviou à Comissão Técnica de Vacinação defende que a prioridade deve ser a vacinação de adultos e de crianças de risco.

Esta sexta-feira foram administradas em Portugal 90 056 vacinas, segundo o Relatório de Vacinação Diário da DGS. Destas, 64 506 foram doses de reforço contra a Covid-19 e 21 448 vacinas contra a gripe.

Graça Freitas referiu que Portugal registou 38 casos da variante Ómicron e que estão a ser analisados dois casos suspeitos, de uma criança e de um jovem.

A incidência de infeções do vírus SARS-CoV-2 voltou a aumentar a nível nacional, ao passar para 457,7 casos por 100 mil habitantes a 14 dias.