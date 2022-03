Venda de bilhetes para espetáculo de Chris Rock dispara após polémica na noite dos Óscares

O comediante parece vir a beneficiar da situação causada por Will Smith.

Chris Rock, humorista americano, regressará em breve aos palcos afim de continuar a sua digressão de espetáculos de comédia. No entanto, os valores dos bilhetes dispararam substancialmente, depois do comediante ter sido agredido pelo ator Will Smith na gala dos Óscares.

Chris Rock terá feito uma piada sobre a doença de Jada Smith, mulher de Will Smith, que não terá sido bem recebida pelo ator.

Assim, se os preços estavam a 46 dólares (41 euros) no dia 18 de março, atualmente não se encontram a menos de 341 dólares (305 euros).

A plataforma TickPick, refere ainda que venderam mais bilhetes para o espetáculo na noite dos Óscares do que no mês inteiro.



Will Smith já veio pedir desculpas publicamente ao humorista através da sua página na rede social Instagram.