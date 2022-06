Venda de lubrificantes falsificados leva Infarmed a recomendar compra segura

Em causa está a comercialização dos modelos Original e Light da marca Pjur Luxembourg S.A.

recomendou, esta terça-feira, que os dispositivos médicos Gel Lubrificante Íntimo do fabricante Pjur Luxembourg S.A. " sejam adquiridos junto de operadores económicos devidamente legalizados, e que seja evitada a compra dos mesmos em domínios online".



O Infarmed

De acordo com a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, numa nota publicada no site, em causa está a comercialização, no mercado europeu, de produtos falsificados dos modelos Original e Light "cuja finalidade médica reivindicada pelo seu fabricante é o alívio dos sintomas de secura vaginal".



Embora em Portugal, não tenham sido identificados registos destes dispositivo, o Infarmed alerta que "existe livre circulação de produtos no Espaço Económico Europeu".



Qualquer falsificação detetada, não deve ser adquirida, refere a nota.



Já na sexta-feira passada, o Infarmed ordenou a retirada do mercado de um lote do medicamento Celluvisc colírio, utilizado no tratamento dos sintomas de olho seco, por terem sido detetados incumprimentos nos valores de doseamento.