Vendas do CM disparam em todos os distritos. Hoje há cupão de desconto nas bancas

A direção do CM e as caras mais conhecidas da CMTV prosseguem a sua viagem por todo o País, numa ação pensada para recompensar os postos de venda, porque são eles que nos mantêm próximos dos leitores. Esta sexta-feira foi a vez de Coimbra, que recebeu a visita do diretor-geral editorial adjunto, Eduardo Dâmaso, e da jornalista e pivô da CMTV Sara Carrilho.









"É um prazer encontrar empresários com uma consciência plena da importância social dos jornais e daquilo que é o mercado da leitura e informação. Este é o verdadeiro complemento e aliança entre o jornalista e o ponto de venda", considerou o diretor-adjunto Eduardo Dâmaso.