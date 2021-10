Ventura pede presença do diretor do DCIAP em Comissão sobre combate à corrupção

Numa carta enviada ao presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Luís Marques Mendes, o deputado André Ventura pede que o diretor nacional do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) seja convocado para a comissão sobre o combate à corrupção e criminalidade económica.

O presidente do Chega começa por referir as críticas feitas pelo diretor da PJ ao facto de o Orçamento de Estado para 2022 não investir o suficiente no combate à corrupção. De seguida, sublinha que também o diretor do DCIAP, Albano Pinto, já veio alertar para a "falta de meios existentes poderem comprometer as investigações".

André Ventura diz considerar da "maior importância" a convocação do diretor nacional do DCIAP para a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, para que se possam ouvir todas as queixas e para que a própria Assembleia da República tome conhecimento destas.O deputado refere que "não compreende" como é que "não se verifica por parte do Governo uma estratégia, investimento e aposta clara nas instituições que têm a cargo o combate a esta realidade", num momento em que existem vários processos mediáticos "altamente complexos em curso", como o caso BES e a operação Marquês.Lança ainda mais uma farpa ao Governo ao dizer que está a "desperdiçar o Plano de Recuperação e Resiliência", já que dos quase 270 milhões de euros na área da justiça, "menos de 0,4% serão investidos na Procuradoria Geral da República e no DCIAP".