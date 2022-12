Vereador brasileiro agarra e beija colega à força durante sessão sobre a defesa das mulheres

Momento foi filmado pelas câmaras de videovigilância do parlamento municipal. Veja as imagens

Um vereador da cidade de Florianópolis, capital do estado brasileiro de Santa Catarina, agarrou, abraçou por trás e beijou à força uma colega vereadora durante a sessão da Câmara Municipal desta quarta-feira, 7 de Dezembro. A sessão, ironicamente, debatia um projecto do próprio vereador, Marquinhos da Silva, para criação de um órgão de defesa das mulheres.

Toda a acção de Marquinhos, que é do Partido Social Cristão, PSC, ligado a uma denominação evangélica, foi filmada pelas câmaras de videovigilância do parlamento municipal, que vão servir de prova contra eo vereador. Sem poder negar o assédio sexual contra a colega, a vereadora Carla Ayres, do Partido dos Trabalhadores, PT, sua adversária política, Marquinhos publicou no seu instagram um pedido de desculpa, afirmando que a sua conduta tinha sido inadequada.

Nas imagens, que ganharam grande repercussão nas redes sociais, vê-se Carla a andar pelo plenário da Câmara Municipal de Florianópolis e, ao passar por Marquinhos, que estava sentado, ter uma das mãos agarrada pelo colega, no que parecia ser somente um cumprimento. Mas, quando a vereadora tenta continuar a andar, Marquinhos levanta-se de repente, agarra-a com força por trás contra o seu próprio corpo e dá-lhe um beijo numa das faces.

Carla Ayres, espantada e indignada, afasta-se rapidamente, enquanto Marquinhos da Silva esboça um largo sorriso e depois começa a rir. Também nas redes sociais, a vereadora repudiou fortemente a agressão sexista que sofreu e acrescentou que o caso dela, infelizmente, não foi um episódio isolado, é um exemplo gritante dos ataques que as mulheres em geral sofrem quando começam a ocupar espaços na sociedade e, no caso dela, na política.