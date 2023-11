Vereador morto a tiro ao chegar a casa no estado do Rio de Janeiro

Circunstâncias da morte estão a ser apuradas.

Um vereador brasileiro, Aldecyr Maldonado, de 61 anos, foi morto com tiros na cabeça na noite desta terça-feira ao chegar a casa, em São Gonçalo, segunda cidade mais populosa do estado do Rio de Janeiro. As circunstâncias da morte estão a ser apuradas pela Divisão de Homicídios de Niterói, a cidade vizinha, e nenhuma hipótese está a deixar de ser aventada.

Cici Maldonado, como era conhecido na cidade, tinha acabado de chegar a sua casa, no bairro Porto da Madama, quando, do lado de fora, homens armados começaram a disparar em direção dos dois assessores que tinham deixado o político no local. De acordo com uma das versões, Aldecyr, ao ouvir os tiros e os gritos de alerta dos seus assessores saiu da residência empunhando também uma arma e trocou tiros com os agressores, acabando por ser atingido mortalmente na cabeça.

Inicialmente, a Câmara Municipal de São Gonçalo divulgou a informação de que o vereador tinha sido morto por ladrões que teriam tentado assaltar ou o político ou os assessores que estavam no lado de fora do imóvel, mas a polícia já afastou essa possibilidade, afirmando que o crime não tem características de tentativa de assalto. Com uma população de 897 mil habitantes, com muitos bairros dominados por facões criminosas rivais e sucessivas denúncias de corrupção na polícia, São Gonçalo transformou-se nos últimos anos numa das cidades mais violentas do estado do Rio de Janeiro, mas a violência contra políticos não é um exclusivo local.

Dia 28 do passado mês de outubro, duas outras pessoas ligadas à política foram assassinadas na cidade de Queimados, a 69 km de São Gonçalo, crivadas de balas por desconhecidos em plena via pública. Clayton Damasceno, um político tradicional da cidade e candidato a vereador nas eleições municipais do próximo ano, e uma assessora, Paula Ribeiro Menezes Costa, tinham passado o dia a percorrer bairros da cidade a fazer pré-campanha eleitoral e pararam numa loja de gelados para descansar um pouco quando homens armados chegaram de repente e crivaram ambos de balas.