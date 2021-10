Vereador usa carro da câmara de Gondomar para dar boleias à mulher

O Ministério Público diz que um vereador da Câmara de Gondomar utilizou um carro da autarquia, durante um ano e meio, para fins pessoais. José Moreira foi vigiado pela PSP, em março do ano passado, a deslocar-se no Renault Talisman para restaurantes e confeitarias - ligadas a três empresas de que já foi gerente -, ao banco, à universidade que frequenta e até para transportar a mulher. Está acusado de dois crimes de peculato e já está a ser julgado no Tribunal de S. João Novo, no Porto.Leia a