Vereadora eleita pelo Chega em Moura abandona partido

Cidália Figueira queixa-se de ter andado "sempre sozinha" durante a campanha.

A cabeça de lista do Chega à Câmara Municipal de Moura e vereadora eleita nas últimas eleições autárquicas abandonou o partido, segundo avança o jornal A Planície.



Cidália Figueira referiu que durante a tomada de posse, em Santo Aleixo da Restauração, ninguém da bancada a cumprimentou, nem André Ventura. A vereadora queixou-se ainda que durante a campanha andou "sempre sozinha".





"Vi que não houve qualquer interesse na minha pessoa e uma vez que isso aconteceu, decidi comunicar ao partido. Eu como candidata independente do CHEGA, não sou militante do partido, resolvi passar a vereadora independente inscrita. Embora me reveja na ideologia política do CHEGA, não me revejo nas atitudes que tiveram comigo", explicou Cidália ao A Planície.