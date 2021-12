Viagem do Pai Natal já começou! Saiba onde ele está

Página especial tem jogos temáticos para que os mais novos se divirtam enquanto esperam pela meia-noite.

Acompanhe a viagem do Pai Natal aqui

O Pai Natal já partiu do Polo Norte, pelas 10h00 desta sexta-feira, para começar a sua anual volta ao mundo para entregar presentes a todas as crianças.A Google preparou uma página especial que permite acompanhar em direto a viagem do Pai Natal, à medida que vai passando por vários países, com ilustrações, animações e atividades interativas.Ao mesmo tempo que acompanham a viagem do Pai Natal, os mais novos têm à sua disposição uma série de jogos temáticos para se divertirem e irem contando o tempo até à meia-noite.