Viatura do INEM despista-se no centro do Porto

Uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Santo António despistou-se, esta tarde, na praça Guilherme Gomes Fernandes, no centro do Porto.

O alerta para o acidente, no cruzamento da rua José Falcão com a rua Actor João Guedes, foi dado às 15h39. Ao que o CM conseguiu apurar, um dos tripulantes sofreu ferimentos leves e foi assistido de imediato. Para o socorro foram acionados elementos do INEM e dos Sapadores do Porto.

A PSP esteve no local e investiga as causas do despiste. O trânsito esteve cortado na rua Actor João Guedes, que faz a ligação entre a praça Guilherme Gomes Fernandes e a praça Carlos Alberto.