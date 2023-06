Vice-presidente de banco russo morre após cair de janela do 11º andar em Moscovo

Acidente aconteceu no dia 23 de junho e foi iniciada uma investigação.

A vice-presidente de um banco russo, Kristina Baikova, de 28 anos, morreu após cair de uma janela do 11º andar, em Moscovo. A mulher morreu instantaneamente no local.De acordo com o Dailly Mail, a executiva do banco estava com um amigo de 34 anos em casa.O acidente aconteceu no dia 23 de junho e foi iniciada uma investigação.