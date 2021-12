Vidente que previu a morte da princesa Diana e o 11 de setembro diz que haverá uma nova pandemia em 2022 - e não só

A vidente cega conhecida por supostamente ter previsto a morte da princesa Diana, os ataques do 11 de setembro, o Brexit e a ascensão do auto-proclamado Estado Islâmico, fez seis previsões assustadoras para 2022 - incluindo uma nova pandemia.

Vangelia Gushterova, conhecida como 'Baba Vanga', morreu aos 84 anos em 1996, mas deixou previsões até 5079. A mulher perdeu a visão quando tinha 12 anos na Bulgária, mas disse que "ganhou um presente de Deus" ao poder prever o futuro.



Para 2022, as previsões não são muito famosas. Uma das mais assustadoras é que um asteróide conhecido como 'Oumuamua' será enviado por alienígenas em busca de vida na Terra e as criaturas "poderão fazer prisioneiros", avança o jornal britânico Metro.

E, para quem achava que a pandemia de Covid-19 estava prestar a acabar, 'Baba Vanga' traz notícias devastadoras. Segundo a mulher, uma equipa de pesquisadores na Sibéria irá encontrar um vírus mortal que será descongelado devido às alterações climáticas.Mas, não fica por aqui. Outra previsão refere que a Austrália e vários países da Ásia serão atingidos por uma onda de inundações desastrosas. Já noutros países, o aumento da população deixará muitos com falta de água potável.Enquanto isso, as temperaturas chegarão aos 50 ° C na Índia e, para piorar, vários gafanhotos vão atacar plantações e terrenos agrícolas, deixando a população com escassez de alimentos.Talvez a previsão mais credível seja que as pessoas irão passar mais tempo do que nunca em frente das telas de dispositivos eletrónicos, o que as levará a "confundir fantasia com realidade".Apesar de algumas previsões terem acontecido, nem todas as visões da conhecida "Nostradamus dos Balcãs" foram acertadas. A vidente chegou a dizer que Barack Obama seria o último presidente dos EUA e que em 2010 haveria uma Terceira Guerra Mundial, algo que não se verificou.