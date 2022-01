Vídeo com os golos mais marcantes de Luis Díaz lançado pelo FC Porto na despedida

Jogador brasileiro já foi oficializado no Liverpool.

O avançado colombiano Luis Díaz transferiu-se do FC Porto para o Liverpool, segundo anunciaram os dois clubes este domingo.Os dragões não deixaram passar este momento em branco e publicaram nas redes sociais uma homenagem ao jogador com um vídeo dos mehores momentos de Luis Díaz no clube."Para sempre um de nós", pode ler-se na descrição da publicação.