Vídeo de dança atrevida protagonizado por presidente da Junta de São Félix da Marinha gera polémica

Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia fala em comportamento deplorável.

O vídeo já circula no meio político e tem deixado vários autarcas chocados com o seu conteúdo. Em causa está o comportamento do presidente da Junta de Freguesia de São Félix da Marinha, em Vila Nova de Gaia, durante um evento público, denominado "Passeio Sénior", patrocinado com dinheiros públicos, em cerca de 20 mil euros.