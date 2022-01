Vídeo manipulado do debate entre Costa e Jerónimo de Sousa divulgado por dirigente da JS

Francisco Themudo acabou por admitir edição de imagens após coro de críticas.

Depois do debate entre António Costa e Jerónimo de Sousa, decorrido esta terça-feira, Francisco Themudo, dirigente da Juventude Socialista (JS), partilhou no seu Twitter um vídeo onde aparece associada uma expressão de infelicidade esboçada pelo líder do PCP a uma pergunta do secretário-geral do PS acerca do chumbo da proposta de Orçamento de Estado de 2022.

O tweet de Francisco Themudo está a receber várias críticas, já que se trata de um vídeo manipulado, segundo adiantou o Observador, tendo o dirigente da JS removido depois a publicação e confirmado que a mesma tinha o vídeo editado para fazer corresponder as espressões faciais e corporais de Jerónimo de Sousa às afirmações de Costa.





Apaguei o vídeo com a expressão corporal do Jerónimo. Por estar demasiado editado induziu as pessoas em erro e tomou proporções grandes. Depois de refletir peço desculpa a quem o viu e ao próprio. A responsabilidade é minha e esforçar-me-ei para não repetir. — Francisco Themudo (@franthemudo) January 5, 2022



"Que vergonha. Manipularam as imagens em vez de passarem a resposta, escreveu Miguel Tiago, antigo deputado do PCP, alegando que a expressão de Jerónimo de Sousa não é feita nesse contexto.

O líder da JS justificou-se, afirmando que a imagem estava lenta "para mostrar bem a expressão". Ainda assim, Francisco Themudo está a ser acusado de mentir e de partilhar "fake news".

Maria Escaja, ex-candidata do BE à junta de freguesia da Estrela, recuperou o vídeo do debate onde fica claro que que a reacção de Jerónimo de Sousa aconteceu num outro momento.



