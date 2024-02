Vídeo mostra fuga de suspeitos que mataram homem a tiro em Oeiras

Polícia Judiciária está a investigar.

Um homem foi morto a tiro na via pública, na madrugada deste sábado, na rua Gonçalo Afonso, no bairro do Talaíde, em Oeiras. O homicídio terá sido cometido por dois homens, um deles armado com o que aparenta ser uma arma semi-automática.



Os tiros foram disparados de uma viatura em andamento, sabe o Correio da Manhã.

No local foram encontrados, apurou o CM, invólucros de munições de calibre 9 mm e 5,56 mm. Um vídeo mostra a fuga dos dois atiradores, que contariam com mais um cúmplice.



O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal para ser alvo de autópsia.



O caso está a ser investigado pela PJ.