Vídeo mostra jovens detidos no topo da Ponte 25 de Abril em Lisboa

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram o momento em que os cinco ingleses, com idades compreendidas entre os 20 e os 24 anos, subiram ao topo da torre do Pilar 3 da Ponte 25 de Abril, em Lisboa.Os jovens, praticantes de parkour, filmaram toda a arriscada escalada, para colocarem os vídeos nas redes sociais da internet.

Os jovens foram vistos, pelas 06h30 da passada segunda-feira, por condutores, que alertaram o 112. Estavam no sentido Almada-Lisboa, já em plena subida da primeira torre do lado do Cristo Rei, quando foram intercetados pela PSP, que os obrigou a descer.A Lusoponte apresentou queixa na PSP pelo crime de introdução em local vedado ao público.