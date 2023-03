Vídeo mostra momento em que gato é resgatado de haste de iluminação na Ponte Vasco da Gama

Animal foi abandonado e atropelado no tabuleiro mais alto da ponte.

Um gato que foi abandonado e atropelado no tabuleiro mais alto da ponte Vasco da Gama, em Lisboa, acabou por fugir para um dos hastes de iluminação.O animal acabou por ser resgatado, esta segunda-feira, por uma equipa do IRA (Intervenção e Resgate Animal), apoiados por um barco, uma ambulância e uma plataforma telescópica.Imagens do momento foram partilhadas nas redes sociais.