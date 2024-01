Vieira da Silva confirmada em Lisboa. Marcos Perestrello é número dois e Fernando Medina terceiro na lista do PS

Ex-ministra Marta Temido surge em quarto lugar.

A Comissão Política Nacional do PS reúne-se na terça-feira à noite para aprovar a versão final das listas de candidatos a deputados pelo partido nas eleições legislativas antecipadas de 10 de março.

A ministra Mariana Vieira da Silva está confirmada como cabeça de lista do Partido Socialista (PS) pelo círculo de Lisboa, de acordo com a proposta do secretário-geral, Pedro Nuno Santos. Em segundo lugar surge o deputado Marcos Perestrello. Seguem-se o ministro Fernando Medina e a ex-governante Marta Temido.Os deputados Pedro Delgado Alves (5º) e Sérgio Sousa Pinto (6º), a vice-presidente do Parlamento Edite Estrela (7º) e os parlamentares Miguel Cabrita (8º) e Miguel Matos (9º) são outros dos nomes indicados.