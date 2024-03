Viktor Orbán revela que Trump "não vai dar um tostão à Ucrânia" se for eleito Presidente dos EUA

Viktor Orbán revela estratégia do ex-Presidente dos EUA para acabar com a guerra.

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, revelou esta segunda-feira que Donald Trump "não vai dar um tostão à Ucrânia" se for eleito Presidente dos EUA em novembro, confirmando os piores receios de Kiev e dos seus aliados ocidentais."Trump não vai dar um único tostão à Ucrânia. E, assim, a guerra vai acabar", disse Orbán, que se encontrou com Trump na Florida na passada sexta-feira. "É óbvio que a Ucrânia não se consegue aguentar sozinha. Se os americanos não derem dinheiro e armas, juntamente com os europeus, a guerra acaba. E se os americanos não derem dinheiro, os europeus não conseguirão financiar a guerra sozinhos. E, assim, a guerra acaba", disse o PM húngaro a uma cadeia de TV do seu país.Recorde-se que Trump prometeu "acabar com a guerra em 24 horas" se for reeleito Presidente. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, recusou ontem comentar as declarações de Orbán, mas disse que Moscovo "tomou nota".