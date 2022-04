"Vimos um rapaz ligado a umas máquinas": Testemunha relata momento do socorro a estudante português

Um jovem testemunhou o "aparato" no momento em que Xavier Rodrigues foi socorrido depois de se ter sentido mal esta terça-feira de madrugada em Marina D'Or, Espanha.

Em declarações à

, o jovem afirmou que questionou as autoridades após ter visto Xavier "ligado a umas máquinas" à porta do hotel. A informação que recebeu foi a de que o jovem "estava a passar mal".

O ambiente que agora se vive no festival é pesado. Até ao momento não há informação sobre concertos cancelados, nesta que é a última noite.O estudante de 18 anos, filho do presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, encontrava-se em Espanha juntamente com o grupo de 60 alunos da Escola D. Inês de Castro (Alcobaça). Estava no quarto quando se sentiu mal.Foram chamadas as equipas médicas da organização da viagem e o jovem acabou por ser transportado para o Hospital General Universitari de Casteló, onde o óbito viria a ser declarado.sabe que o jovem ter-se-á assustado depois de ter regressado ao quarto e perceber que tinham assaltado o mesmo.