'Vingança’ de Harry e Meghan estava a ser preparada há dois anos

O documentário ‘Harry & Meghan’ estreou na quinta-feira e em poucas horas provocou uma onda de furiosas críticas. A imprensa britânica escreve mesmo que a série é a prova de que o casal começou a orquestrar a ‘vingança dos Windsor’ no preciso momento em que se mudou para a América. Prova disso, invocam os especialistas ouvidos pelo ‘Daily Mail’, é o facto de o casal ter entregue à Netflix mais de 15 horas de filmagens pessoais, muitas delas com queixas e discursos, gravadas nos primeiros meses de 2020, o que demonstra que já nessa altura havia a intenção de tornar públicos certos temas.Saiba mais no site do Correio da Manhã.