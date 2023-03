Violador do Carnaval de Torres Vedras preso ao entrar no metro de Odivelas

Um motorista da Uber que violou uma jovem de 20 anos no Carnaval de 2020, e foi condenado a quatro anos de prisão, tentou escapar à cadeia durante meses. Mas foi traído pela atenção de agentes da PSP que o avistaram na estação de metro de Odivelas na terça-feira, à hora de almoço. Pediram-lhe a identificação e quando consultaram o sistema verificaram que sobre ele pendia um mandado de detenção para cumprimento de pena. Ao final da tarde já estava na prisão.Saiba mais no site do Correio da Manhã