Violador em fuga condenado a oito anos de prisão

O homem que fingiu ser militar da GNR para assaltar e violar uma mulher, de 87 anos, no concelho do Sardoal, foi condenado pelo Tribunal de Santarém a oito anos de prisão. O arguido, que acabou condenado pelos crimes de violação agravada, furto qualificado e furto de uso de veículo, foi julgado à revelia e está há vários meses evadido.Conheça a notícia na íntegra no Correio da Manhã