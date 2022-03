Violência, exploração e maus-tratos: Os segredos dos novos concorrentes do 'Big Brother Famosos'

Nova edição está a ser alvo de duras críticas pela ausência de caras conhecidas da maioria dos portugueses.

A nova edição do ‘Big Brother Famosos’ (TVI), que estreou no domingo, está a ser alvo de duras críticas pela ausência de caras conhecidas da maioria dos portugueses. O canal de Queluz de Baixo justifica-se com a aposta em ‘famosos’ do meio digital, como é o exemplo das jovens Marie, influenciadora portuguesa que conta com mais de 130 mil seguidores, e Bruna Gomes, influenciadora e youtuber brasileira que soma mais de 6 milhões de fãs no Instagram.Saiba mais no Correio da Manhã