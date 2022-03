Violência no namoro: Quando o amor deixa de ser um conto de fadas e se transforma em pesadelo

As experiências traumáticas relatadas por quem as viveu. Em Portugal, quase Metade das jovens entre os 15 e os 30 anos já viveram algum tipo de abuso.

Tudo começou com uma discussão a que inicialmente Joana não deu muita importância. "Ele achava que eu estava a dar confiança a outro rapaz apenas por falar com ele. Mas depois começou também a ter ciúmes das minhas amigas, a entrar na minha conta do Instagram, a responder por mim, a ver o meu telefone, um inferno. E ainda me ofendia. Perdi a virgindade com ele e ele usa isso para me ameaçar e manipular", conta a jovem hoje com 18 anos. Foi aos 16 que começou a namorar com Rodrigo e aquilo que de início parecia um conto de fadas à boa maneira adolescente transformou-se num pesadelo adulto de que não consegue sair. Durante muito tempo, Joana achou sempre que as coisas iam melhorar, mas as ameaças, a invasão da privacidade, as discussões voltavam sempre a acontecer e a agressividade era cada vez maior. Ainda não se conseguiu libertar deste namoro violento que lhe definha a autoestima e a confiança no futuro.