Sobe para dois o número de mortos em despiste de carrinha onde seguiam sete jovens

Dois jovens morreram na madrugada deste domingo na sequência de um despiste de uma carrinha de caixa aberta onde seguiam com mais cinco amigos. Vítimas são um rapaz e uma rapariga ambos com 21 anos.Ao que oapurou, há três jovens em estado grave, um deles está em coma. Todos os feridos foram transportados para o Hospital de Vila Real, com exceção de um que foi transportado para o Hospital de Santo António, no Porto, explica a Lusa. Fontes do Comando Distrital de Operações de Socorro de Bragança e dos Bombeiros Voluntários de Carrazeda de Ansiães, referem que o despiste ocorreu pelas 05h45.

O acidente ocorreu quando os sete jovens regressavam de uma discoteca em Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança. Um dos jovens foi projetado para dentro de um prédio no momento do despiste.No local estiveram os bombeiros de Carrazeda de Ansiães e Alijó, INEM e GNR.Em atualização